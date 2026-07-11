Durante un pranzo a Castel Gandolfo con circa 200 persone in condizioni di fragilità, il Papa ha espresso il desiderio di giustizia e ha rivolto un appello contro povertà e disuguaglianze sociali. Ha sottolineato l'importanza per la Chiesa di accogliere tutti e di essere più aperta e inclusiva. L'evento si è svolto in un contesto di solidarietà, con il Papa che ha parlato di ingiustizie sociali e di bisogno di ascolto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del Pontefice: «La Chiesa sappia accogliere tutti». Nel corso di un pranzo organizzato a Castel Gandolfo insieme a circa 200 persone in condizioni di fragilità, Papa Leone ha lanciato un forte appello contro le ingiustizie sociali, invitando la Chiesa a essere sempre più aperta e inclusiva. Rivolgendosi ai presenti con un saluto spontaneo, senza un discorso preparato, il Pontefice ha spiegato di essere arrivato con una profonda «fame di giustizia», di «autentica carità» e con il desiderio di vedere una Chiesa capace di aprire le proprie porte a tutti, senza esclusioni. «Dove c’è amore per tutti, nessuno è un nemico», ha affermato, sottolineando l’importanza della riconciliazione, del perdono e della pace come valori fondamentali per la convivenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Papa Leone: «Ho fame di giustizia». Appello contro povertà e disuguaglianze durante il pranzo con le persone più fragili

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Il Papa: Senza giustizia non c'è pace, costruiamo il futuro

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