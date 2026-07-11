Paolo Monelli chi era il giornalista-ghiottone errante
Paolo Monelli è stato un giornalista attivo nel secolo scorso, noto per aver scritto in diversi ambiti. La sua figura è meno conosciuta tra i lettori contemporanei, ma ha lasciato tracce nel panorama giornalistico dell’epoca. La sua carriera si è svolta attraverso vari settori, contribuendo con testi e approfondimenti. La sua attività si inserisce in un contesto storico e culturale che ha visto il giornalismo assumere ruoli diversi nel tempo.
Quello di Paolo Monelli è un nome che dirà poco ai lettori del terzo millennio, ma è stato penna illuminata e visionaria, protagonista in vari settori del secolo scorso. Nel 1891 i natali nella modenese Fiorano, divenuta bomboniera dei rombi ferraristi. Papà Ernesto era medico con le stellette, poi chiamato a dirigere l’ospedale militare di Bologna dove il giovane Paolo ha compiuto il suo percorso di studi, laureandosi in giurisprudenza, anche se la passione per il giornalismo sempre più a sobbollire nell’anima, tanto che esordì, ancora liceale, al Resto del Carlino, sotto la direzione di Mario Missiroli, ma come stenografo, peraltro molto apprezzato. 🔗 Leggi su Laverita.info
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