Il Ghiottone, storico locale di via Giolitti, cambia gestione dopo 37 anni. La famiglia che lo gestisce da quasi quattro decenni cederà l’attività a nuovi proprietari. Nei prossimi mesi, l’insegna del locale subirà modifiche, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli. La decisione di cambiare gestione è stata comunicata senza specificare le motivazioni. La nuova conduzione prenderà il controllo dell’attività nelle prossime settimane.

? Punti chiave? In Breve Roberto Fontana e il tramonto di un’epoca in via Giolitti. Roberto Fontana si prepara a lasciare l’attività di via Giolitti dopo 37 anni di servizio continuo presso il bar caffetteria pizzeria denominato Il Ghiottone. Oggi rappresenta il penultimo giorno di lavoro per il titolare, che insieme alla moglie Nadia si appresta a concludere un percorso durato quasi quattro decenni. La gestione dell’immobile passerà a nuovi proprietari che si presenteranno ufficialmente al quartiere tra qualche mese, lasciando aperta la questione sulla continuità del nome storico. Il passaggio di consegne segna la fine di un rito quotidiano per la comunità locale. Federico Fontana, figlio del titolare e web creator, ha sottolineato come il ricordo dei genitori rimarrà impresso nel cuore di chi ha vissuto la merenda presso la bottega come un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine di un’era a via Giolitti: Il Ghiottone cambia gestione

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