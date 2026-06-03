Mario Proli è diventato cavaliere | Data speciale è più emozionante Tra i 5 insigniti ieri c’era il dipendente comunale molto noto anche come storico e giornalista | Per chi si riconosce nei valori democratici era significativo l’80° anniversario del referendum

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un dipendente comunale e storico giornalista è stato nominato cavaliere. Tra i cinque insigniti di ieri, l’individuo ha commentato che ricevere il riconoscimento in una data così significativa, in occasione dell’80° anniversario del referendum, fosse molto emozionante. La sua figura è nota tra i cittadini locali e oltre, ed è riconosciuto come un cittadino meritevole. La cerimonia ha ufficializzato il riconoscimento che, fino a ieri, era solo di pubblico dominio.

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Che fosse un ‘cittadino meritevole’ molti forlivesi (e non solo) lo sapevano già da tempo, ma da ieri è ufficiale. Nel corso della cerimonia istituzionale del 2 giugno che si è tenuta in piazzale della Vittoria, infatti, anche Mario Proli – 57enne funzionario del Comune di Forlì, storico e giornalista – ha ricevuto una speciale onorificenza concessa dalla Repubblica per mano del Prefetto Rinaldo Argentieri. Insieme a lui anche Federica Ferrari, primo dirigente della Polizia di Stato in pensione, Anna Foschi, funzionario amministrativo della Prefettura di Forlì-Cesena in pensione, e Mauro Cialone sottufficiale dei Carabinieri. La lista delle motivazioni che hanno portato al conferimento a Mario Proli è lunga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Mario Proli è diventato cavaliere: "Data speciale, è più emozionante". Tra i 5 insigniti ieri c’era il dipendente comunale, molto noto anche come storico e giornalista: "Per chi si riconosce nei valori democratici, era significativo l’80° anniversario del referendum"
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