Un dipendente comunale e storico giornalista è stato nominato cavaliere. Tra i cinque insigniti di ieri, l’individuo ha commentato che ricevere il riconoscimento in una data così significativa, in occasione dell’80° anniversario del referendum, fosse molto emozionante. La sua figura è nota tra i cittadini locali e oltre, ed è riconosciuto come un cittadino meritevole. La cerimonia ha ufficializzato il riconoscimento che, fino a ieri, era solo di pubblico dominio.

Che fosse un ‘cittadino meritevole’ molti forlivesi (e non solo) lo sapevano già da tempo, ma da ieri è ufficiale. Nel corso della cerimonia istituzionale del 2 giugno che si è tenuta in piazzale della Vittoria, infatti, anche Mario Proli – 57enne funzionario del Comune di Forlì, storico e giornalista – ha ricevuto una speciale onorificenza concessa dalla Repubblica per mano del Prefetto Rinaldo Argentieri. Insieme a lui anche Federica Ferrari, primo dirigente della Polizia di Stato in pensione, Anna Foschi, funzionario amministrativo della Prefettura di Forlì-Cesena in pensione, e Mauro Cialone sottufficiale dei Carabinieri. La lista delle motivazioni che hanno portato al conferimento a Mario Proli è lunga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mario Proli è diventato cavaliere: "Data speciale, è più emozionante". Tra i 5 insigniti ieri c’era il dipendente comunale, molto noto anche come storico e giornalista: "Per chi si riconosce nei valori democratici, era significativo l’80° anniversario del referendum"

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