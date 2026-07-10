Un giornalista ha riferito di aver incontrato Lavitola a cena e di aver notato un rapporto amichevole con Ranucci. Ha commentato i sondaggi, precisando di non aver compreso inizialmente che si riferivano al conduttore di Report. In merito ai sospetti su Lavitola, ha detto che se fosse coinvolto nell’attentato contro Ranucci, si tratterebbe di un gesto “d’amore”.

Beh diceva di aver visto Lavitola e mi pare parlasse del sondaggio di cui si parla oggi nei pezzi “Se fosse davvero Lavitola ad aver organizzato l’attentato contro Ranucci, sarebbe un attentato d’amore. Ma io non credo a questa ipotesi “. Sono le parole pronunciate da Paolo Mieli, che, ospite di In Onda (La7), ha offerto una testimonianza diretta e spiazzante sul caso Ranucci-Lavitola. Intervenendo nella puntata dell’8 luglio, Mieli ha raccontato di aver cenato con Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola insieme, proprio nei giorni immediatamente successivi all’attentato del 16 ottobre 2025 davanti alla casa del conduttore di Report. E ha rivelato: “ Ho potuto vedere con mano che sono due amiconi che si fidano l’uno dell’altro, che sono amici da gran tempo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mieli a La7: “Ho conosciuto Lavitola a cena, ho visto da vicino che con Ranucci sono due amiconi. I sondaggi? Non avevo capito che pensava al conduttore di Report”

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