Malagò | Paolo Maldini sarà il direttore tecnico della Nazionale

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico della Nazionale. La conferma arriva dal presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha comunicato la decisione a LaPresse. Maldini, ex difensore del Milan e della Nazionale, prenderà quindi incarico ufficiale nel ruolo di direttore tecnico. La nomina è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di insediamento.

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Paolo Maldini ha detto sì all’Azzurro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Lo conferma a LaPresse il presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di Malagò

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