Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale di calcio. La conferma arriva dal presidente della Figc, Giovanni Malagò. Maldini, ex difensore del Milan e della Nazionale, assumerà il ruolo di responsabile tecnico. La decisione segue la collaborazione con Leonardo, che ha lavorato con Maldini nel ruolo di team manager. La nomina di Maldini è stata ufficializzata recentemente e sarà affiancata da Leonardo in una posizione di consulenza.

Paolo Maldini ha detto sì all’Azzurro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Lo conferma a LaPresse il presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero - a sorpresa - ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro. "Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Maldini è il nuovo dt della Nazionale: con lui Leonardo

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MALDINI NUOVO DT DELLA NAZIONALE

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