Paola Iezzi | X Factor è molto più di un programma tv E sulla novità Eurovision | Era una scelta che aspettavamo da tempo

Paola Iezzi sarà giudice di X Factor anche nella prossima stagione, confermando il suo ritorno nel talent. La cantante ha dichiarato che il programma rappresenta molto più di una semplice trasmissione televisiva. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Sky, ha anche commentato la scelta di partecipare alla nuova edizione dell’Eurovision, definendola una decisione che aspettava da tempo.

Tra i protagonisti della presentazione dei nuovi palinsesti Sky c’era anche Paola Iezzi, pronta a tornare dietro il banco dei giudici di X Factor dopo il successo della scorsa edizione. Per l’artista, reduce dalla vittoria nel talent con Mimì, il programma rappresenta molto più di una semplice esperienza televisiva: è un’occasione per condividere la propria esperienza con i giovani talenti e contribuire alla loro crescita artistica. A margine dell’evento, Paola ha parlato della nuova stagione, dell’arrivo di Irama in giuria e delle novità che riguarderanno il Festival di Sanremo e l’Eurovision. Intervista a Paola Iezzi alla presentazione Palinsesti Sky. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Paola Iezzi: X Factor è molto più di un programma tv, Eurovision scelta che aspettavamo da tempo

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