Irama entrerà come giudice nella prossima stagione di X Factor Italia, portando così un volto noto del panorama musicale italiano nel team dei giudici. Accanto a lui ci saranno Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La conduzione sarà affidata a Giorgia. La nuova edizione del talent show si prepara a tornare con questa formazione, che introduce un nuovo giudice musicale tra il cast.

Annunciato il nuovo cast di X Factor Italia La nuova stagione porta una grande novità: Irama entra in giuria insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione torna per il terzo anno consecutivo Giorgia, pronta a guidare i talenti tra audizioni, bootcamp e live show.? Un mix perfetto tra esperienza, nuove visioni artistiche e musica contemporanea, con l’obiettivo di scoprire le prossime stelle della scena italiana. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta: quale giudice farà la differenza quest’anno? Condividi il video e preparati a una nuova stagione ricca di emozioni Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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X Factor 2026 Irama giudice con Gabbani, Jake, Paola Iezzi. Giorgia conduce

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X Factor, Irama in giuria con Gabbani, Jake e Paola: Giorgia confermataSu X Factor, Irama si unisce alla giuria insieme a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Giudici X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro, confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La FuriaLe audizioni di X Factor 2026 prenderanno il via nei prossimi giorni, con il cast di giudici e conduttrice ormai definito.

Temi più discussi: Al via X Factor 2026, nel nuovo cast la new entry è Irama; X Factor 2026, il Cast della nuova edizione; È ufficiale: Irama è il nuovo giudice di X Factor 2026; X Factor 2026, annunciata la nuova giuria: c’è anche Irama insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

X FACTOR 2026: conduce GIORGIA, in giuria FRANCESCO GABBANI, JAKE LA FURIA, PAOLA IEZZI e la new entry IRAMA x.com

X Factor 2026, Irama sostituisce Achille Lauro ed è il nuovo giudice. Giorgia confermata alla conduzione: ecco quando iniziaIrama entra nel cast di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro. Giorgia confermata alla conduzione, audizioni a giugno a Milano ... ilfattoquotidiano.it

È ufficiale, Irama sarà il nuovo giudice di X Factor 2026X Factor 2026, cambia la giuria: Irama è il nuovo giudice del talent su Sky accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. novella2000.it