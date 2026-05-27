X Factor 2026 Irama giudice con Gabbani Jake Paola Iezzi Giorgia conduce

Da digital-news.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Irama entrerà come giudice nella prossima stagione di X Factor Italia, portando così un volto noto del panorama musicale italiano nel team dei giudici. Accanto a lui ci saranno Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La conduzione sarà affidata a Giorgia. La nuova edizione del talent show si prepara a tornare con questa formazione, che introduce un nuovo giudice musicale tra il cast.

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Annunciato il nuovo cast di X Factor Italia La nuova stagione porta una grande novità: Irama entra in giuria insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione torna per il terzo anno consecutivo Giorgia, pronta a guidare i talenti tra audizioni, bootcamp e live show.? Un mix perfetto tra esperienza, nuove visioni artistiche e musica contemporanea, con l’obiettivo di scoprire le prossime stelle della scena italiana. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta: quale giudice farà la differenza quest’anno? Condividi il video e preparati a una nuova stagione ricca di emozioni Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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