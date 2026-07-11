La difesa di Francesco Dolci, l’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, ha annunciato un cambio di strategia. L’avvocato Pierpaolo Cassarà ha sostituito la precedente legale e ha dichiarato di voler rivedere gli atti processuali per evidenziare nuovi elementi a favore del suo assistito. La modifica avviene prima di eventuali sviluppi nel procedimento legale.

La difesa di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, cambia strategia: l’avvocato Pierpaolo Cassarà sostituisce Eleonora Prandi e punta a una rilettura degli atti per dimostrare l’estraneità del suo assistito. Nel team entrano anche il genetista Marzio Capra e l’investigatore Ezio Denti. Francesco Dolci, cambio di strategia È stato annunciato un vero cambio di rotta nella difesa di Francesco Dolci, l’unico indagato nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Dopo l’ingresso, come consulente tecnico, del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris dei Carabinieri, la squadra difensiva è stata riorganizzata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, la difesa di Francesco Dolci cambia con l'avvocato Pierpaolo Cassarà: "Nuovi elementi a favore"

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Caso Pamela Genini, l'avvocato Isabella Colombo lascia la difesa di Francesco Dolci: colpo di scena

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