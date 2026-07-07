Caso Pamela Genini l’avvocato Isabella Colombo rinuncia alla difesa di Francesco Dolci

L’avvocato Isabella Colombo ha deciso di interrompere la difesa di un imputato nel procedimento in corso. La legale ha comunicato di aver rinunciato al mandato senza fornire dettagli, affermando che le ragioni sono legate a questioni di riservatezza professionale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni pubbliche. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle motivazioni di questa scelta.

L’avvocato Isabella Colombo non assiste più Francesco Dolci. In merito alle ragioni della cessazione del mandato difensivo, la legale ha scelto di mantenere il massimo riserbo, precisando che si tratta di circostanze che “attengono strettamente al segreto professionale”. Colombo aveva assunto la difesa di Dolci il 27 maggio, alla vigilia dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame. L’indagato continua a essere assistito dall’avvocato Eleonora Prandi. Francesco Dolci è attualmente indagato dalla Procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta profanazione della salma di Pamela Genini. Le ipotesi di reato formulate, allo stato delle indagini, sono vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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