Francesco Dolci, accusato di aver mutilato il cadavere di Pamela Genini, ha modificato la sua strategia difensiva. Sono stati incaricati un avvocato e un investigatore. La decisione è stata presa a pochi giorni dall'inizio del procedimento penale. La nuova difesa mira a chiarire le circostanze del caso e a preparare la posizione dell’indagato in vista delle prossime udienze. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla linea difensiva o sulle motivazioni.

Rivoluzione nella strategia difensiva di Francesco Dolci (foto), indagato per la mutilazione del cadavere di Pamela Genini. Tre giorni dopo la rottura con l’avvocata Isabella Colombo, Dolci ha azzerato completamente il suo pool difensivo, revocando l’incarico sia al legale Eleonora Prandi che all’ex generale dei Ris Luciano Garofano, che aveva ingaggiato come consulente solo tre settimane fa.Il nuovo pool è composto dall’avvocato Pierpaolo Cassarà del Foro di Tivoli, dal genetista Marzio Capra e dall’investigatore Ezio Denti (gli ultimi due hanno fatto parte della difesa di Massimo Bossetti, per l’omicidio di Yara Gambirasio). Dolci si limita a parlare di «cambio di strategia difensiva», relativa all’indagine sulla mutilazione ma anche, spiega, a quella legata all’omicidio della ragazza di Strozza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La profanazione di Pamela, Dolci cambia difesa: arrivano l'avvocato Cassarà e l'investigatore Denti

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Caso Pamela Genini, caos Dolci cambia tutto: nuovo avvocato, genetista e criminologo nella difesa

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L’avvocato Cassarà, il genetista Capra, l’investigatore Denti: Francesco Dolci rivoluziona il pool difensivoFrancesco Dolci ha sostituito l’avvocato Eleonora Prandi con Pierpaolo Cassarà nel suo team legale.

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A quanto pare la notizia dell’indagine su Cassese non ha ancora bussato alla porta di #QuartoGrado. Ovviamente sarà una semplice coincidenza. Una di quelle coincidenze che capitano… sempre. (Stessa situazione su IG) #Garlasco x.com

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