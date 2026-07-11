Pamela Genini decapitata il nuovo avvocato di Dolci | Ci sono molte prove della sua estraneità a breve una svolta
Un nuovo avvocato difensore è stato incaricato di rappresentare l’unico indagato nell’inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di una donna deceduta. L’avvocato Pierpaolo Casserà, affiancato da un genetista e un investigatore privato, ha dichiarato che saranno presentate prove a supporto dell’estraneità del cliente. Nei prossimi giorni, sono attese eventuali novità riguardo alla posizione dell’indagato.
Francesco Dolci, unico indagato nell'inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di Pamela Genini, cambia pool difensivo. Entra l'avvocato Pierpaolo Casserà con il genetista Marzio Capra e l'investigatore privato Ezio Denti: "Dimostreremo la sua estraneità ai fatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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