Pamela Genini decapitata il nuovo avvocato di Dolci | Ci sono molte prove della sua estraneità a breve una svolta

Notizia in breve

Un nuovo avvocato difensore è stato incaricato di rappresentare l’unico indagato nell’inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di una donna deceduta. L’avvocato Pierpaolo Casserà, affiancato da un genetista e un investigatore privato, ha dichiarato che saranno presentate prove a supporto dell’estraneità del cliente. Nei prossimi giorni, sono attese eventuali novità riguardo alla posizione dell’indagato.