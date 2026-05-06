Le autorità stanno eseguendo perquisizioni presso l’abitazione di Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere. La vicenda riguarda il caso di Pamela Genini, decapitata, con Dolci coinvolto nelle indagini. Finora, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui reperti recuperati o le motivazioni ufficiali delle perquisizioni. La procura ha avviato accertamenti per chiarire eventuali responsabilità nel reato contestato.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto: è clamorosa e drammatica la svolta nell'indagine sul furto nel cimitero di Strozza della testa dal feretro della 29enne barbaramente uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre con decine di coltellate dal compagno Gianluca Soncin.? Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato e messo sotto torchio per ore dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo si stanno recando presso l'abitazione dell'uomo per una perquisizione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pamela Genini decapitata, Dolci è indagato: cosa stanno cercando in casa sua

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