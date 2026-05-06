Nelle ultime ore si è registrata una svolta nelle indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini, avvenuta con il suo omicidio e decapitazione. Francesco Dolci è stato ascoltato in interrogatorio per più di sette ore presso il comando provinciale dei carabinieri, alla presenza del pubblico ministero e della sua avvocata. La sua deposizione si inserisce in un quadro investigativo più ampio che coinvolge diversi elementi raccolti finora.

Svolta nelle indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini. Francesco Dolci è stato interrogato per oltre sette ore al comando provinciale dei carabinieri, alla presenza del pubblico ministero Giancarlo Mancusi e della sua avvocata Eleonora Prandi. Il 41enne, impresario edile residente a Sant’Omobono Terme, è uscito dalla caserma poco dopo le 18. Al termine dell’interrogatorio, la sua posizione si è aggravata: è ufficialmente indagato per vilipendio e furto di cadavere. L’inchiesta ruota attorno alla profanazione avvenuta nel cimitero di Strozza, dove la salma della 29enne – già vittima di un omicidio a Milano – è stata violata anche dopo la morte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pamela Genini decapitata, svolta nelle indagini: la notizia su Francesco Dolci è appena arrivata

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