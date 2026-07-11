Pallanuoto A1 un talento cresciuto nelle giovanili della Pro Recco De Akker che colpo | c’è il baby Demarchi

Nuovo colpo per la De Akker. Dopo il tris fiorentino, la formazione rossoblù mette sotto contratto il giovane centroboa Lorenzo Demarchi. Vent’anni, Demarchi cresce nel settore giovanile della Pro Recco. Tra i senior gioca nella stagione 20232024 in prestito al Chiavari in A2 e nell’estate del 2024 partecipa ai mondiali Under 18 e agli Europei Under 19. Dallo scorso anno è aggregato alla rosa della prima squadra della Pro Recco. "Sono molto contento, Recco mi aveva indicato la possibilità di poter giocare con più continuità andando in prestito e quando mi hanno parlato di Bologna ho subito accettato con entusiasmo – sottolinea Demarchi –. Conosco Deserti e mi aveva già dato indicazione di come Bologna fosse un luogo ideale per me. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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