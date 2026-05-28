L'AN Brescia ha perso contro la Pro Recco con il punteggio di 14-19 nell'ultima giornata di Serie A1 maschile. La sconfitta ha determinato il secondo posto in classifica per la squadra. La partita si è svolta nel corso della stagione regolare, che si è conclusa con questa gara. La squadra avrà ora un incontro con il De Akker.

L’AN Brescia rimedia una sonora sberla dalla Pro Recco (14-19) nell’ultima giornata di A1 maschile e chiude al secondo posto la stagione regolare. Nessun dramma per gli uomini di Sandro Bovo (nella foto), sia chiaro. A Mompiano va in scena la “classica“ della pallanuoto italiana, ma il rapporto è quello tra una big e il suo primo polmone di formazione. Nel roster dei liguri, solo negli anni ’20, ci sono tre giocatori formatisi in Lombardia: Cannella, Presciutti e Irving. E le differenze in acqua si vedono. Non a caso la Pro Recco chiude il girone a punteggio pieno, e da metà giugno sarà a Malta per le Final Four di Champions League, competizione da cui Brescia è stata esclusa nei quarti di finale dopo un’eroica battaglia con l’Olympiacos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1. L’AN cade con Recco e chiude seconda. Troverà il De Akker

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