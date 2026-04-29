Pallanuoto A1 | ore 20 a Mompiano prima della Conference Cup De Akker a Brescia missione impossibile

Alle ore 20 a Mompiano si disputa la partita di pallanuoto maschile di serie A1, prevista prima della Conference Cup. La squadra di Federico Mistrangelo affronta questa sfida con l’obiettivo di tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive. La gara si presenta complessa, con la formazione avversaria molto competitiva, e rappresenta un momento cruciale per i biancazzurri in questa fase del campionato.

Provaci De Akker. Dopo due sconfitte la formazione di Federico Mistrangelo cerca di risollevarsi in un confronto molto difficile. Alle 20 i rossoblù saranno di scena in casa del Brescia, seconda forza del campionato. La De Akker proverà a ripetere l’impresa compiuta un anno fa quando, riuscì a uscire vittoriosa da Mompiano, anche se risultato a parte, ci si augura di rivedere in vasca una squadra che metta in vasca grinta e determinazione. "Brescia è una delle squadre più forti del campionato – conferma il portiere Rocco Valle –. Nelle ultime partite abbiamo avuto soprattutto problemi difensivi e abbiamo lavorato sui tanti dettagli che ci sono sfuggiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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