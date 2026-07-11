La squadra Under 14 del Rapid Nonantola ha subito due sconfitte consecutive dopo aver raggiunto i quarti di finale, dove si era qualificata tra le prime otto d’Italia. Oggi si disputerà la partita per il settimo posto del torneo. Dopo aver vinto una delle partite precedenti, il team ha perso le ultime due gare, senza riuscire a conquistare il miglior piazzamento possibile.

Dopo la grande impresa di giovedì, con l’ingresso fra le 8 migliori d’Italia, la squadra Under 14 del Rapid Nonantola ha conosciuto due sconfitte nelle sfide di ieri ad eliminazione diretta delle Finals scudetto di categoria che si stanno giocando fra la Romagna e le Marche e così stamattina alle 10,30 i ragazzi di coach Rizzello affronteranno il Cingoli alle 10,30 a Pesaro nella finale per il 7°-8° posto. Nel quarto di finale della mattina la corazzata Conversano si è imposta per 32-20 dopo essere andata a riposto sul 16-6 in una gara in cui il Rapid ha pagato soprattutto nel primo tempo la tensione del grande appuntamento e a cui non è bastata la gara ’monstre’ di Luca Michelin autore di 10 reti, supportato con 7 centri da Marco Barbieri, autori in due di 17 dei 20 gol nonantolani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano Under 14. Il Rapid incassa un doppio ko. Oggi la finale per il settimo posto

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