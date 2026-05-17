Nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta ha subito una sconfitta contro il Bologna, ma non ha compromesso la sua posizione in classifica. La squadra nerazzurra ha già assicurato il settimo posto, garantendosi così l'accesso alla prossima edizione della Conference League. Nonostante il risultato negativo, la qualificazione europea rimane stabile e consolidata, e questa posizione rappresenta un obiettivo raggiunto per il club anche in questa stagione.

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© Calcionews24.com - Atalanta in Conference League: KO con il Bologna ininfluente, il settimo posto per i nerazzurri di Palladino è blindato!

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