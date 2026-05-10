Super Atalanta col brivido finale | la Dea batte 3-2 il Milan e blinda il settimo posto
Allo stadio di Milano, l’Atalanta ha concluso la partita con una vittoria per 3-2 contro il Milan, conquistando così la matematica certezza di terminare al settimo posto in campionato. La gara ha visto i nerazzurri segnare tre gol, mentre i padroni di casa hanno realizzato due reti. La sfida si è conclusa con un finale emozionante, caratterizzato da un’incursione finale che ha tenuto con il fiato sospeso i presenti.
Milano. A San Siro l’Atalanta si regala una notte magica, seppur con annessa doccia di brividi finale: i nerazzurri battono 3-2 il Milan e intascano tre punti che valgono la certezza matematica di chiudere al settimo posto in campionato. Un piazzamento che, in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, significherebbe qualificazione alla prossima Conference League per la squadra di Raffaele Palladino. Palladino si affida a Krstovic in qualità di riferimento avanzato, supportato da De Ketelaere e Raspadori, mentre Zalewski è chiamato ad agire largo a sinistra con Zappacosta sul versante opposto. Il match si apre con il sinistro di Rabiot che si stampa sul palo della porta nerazzurra, prima di sfumare sul fondo.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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