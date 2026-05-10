Super Atalanta col brivido finale | la Dea batte 3-2 il Milan e blinda il settimo posto

Allo stadio di Milano, l’Atalanta ha concluso la partita con una vittoria per 3-2 contro il Milan, conquistando così la matematica certezza di terminare al settimo posto in campionato. La gara ha visto i nerazzurri segnare tre gol, mentre i padroni di casa hanno realizzato due reti. La sfida si è conclusa con un finale emozionante, caratterizzato da un’incursione finale che ha tenuto con il fiato sospeso i presenti.

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