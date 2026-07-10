Matic alla Juventus | tutti i pro e i contro di questa possibile operazione di mercato

La Juventus sta considerando l'acquisto di Nemanja Matic, centrocampista serbo, per rinforzare il reparto. La trattativa è in fase di valutazione, con attenzione ai costi e alla compatibilità con la rosa attuale. Il giocatore ha esperienza internazionale e ha già giocato in Italia. La società analizza i possibili benefici di leadership e stabilità a centrocampo, ma anche i rischi legati all’età e alle condizioni fisiche. La decisione finale dipende dalle negoziazioni in corso.

di Luca Fioretti La Juventus valuta i vantaggi e i rischi legati all’arrivo del centrocampista serbo Nemanja Matic per completare la rosa di Spalletti. La Juventus riflette attentamente sulle mosse per puntellare la mediana, e il nome caldissimo delle ultime ore è quello di Nemanja Matic. L’eventuale sbarco a Torino del forte centrocampista serbo presenta risvolti contrastanti che la dirigenza sta esaminando con grandissima cura. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Tra i vantaggi principali dell’operazione, l’ex Roma porterebbe un’enorme dose di esperienza internazionale all’interno dello spogliatoio. Si tratterebbe di una soluzione low cost che rimanderebbe il grande investimento a centrocampo di un anno, permettendo alla dirigenza di pianificare con calma il budget futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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