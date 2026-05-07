Alaba offerto alla Juventus | PRO e CONTRO del possibile colpo a zero

Il difensore, attualmente svincolato dal Real Madrid, è stato proposto alla Juventus. La società sta valutando questa opportunità, considerando i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale ingaggio. La trattativa, ancora in fase preliminare, si concentra sulla possibilità di un trasferimento senza costo di acquisto. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni interne e dalle trattative con l'entourage del calciatore.

di Mauro Munno Alaba offerto alla Juventus: pro e contro del possibile colpo a zero dal Real Madrid. Perché il club bianconero ci riflette. Il mercato della Juventus incrocia le rotte dei grandi parametri zero internazionali, con l’agente Pini Zahavi nel ruolo di grande tessitore. Nel recente incontro milanese con la dirigenza bianconera, il nome di Robert Lewandowski è rimasto sullo sfondo: una “fumata grigia” dovuta all’elevato ingaggio del polacco (16 milioni netti al Barcellona) e ai dubbi dei club italiani — Juve e Milan — sull’opportunità di investire cifre monstre su un profilo over 35, specialmente con il nodo Vlahovic ancora da sciogliere alla Continassa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alaba offerto alla Juventus: PRO e CONTRO del possibile colpo a zero Notizie correlate Milan e Juventus su Alaba, derby italiano per il difensore del Real Madrid a zero | CMDavid Alaba è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con il difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Osimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La veritàdi Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, le clausole contrattuali con il Galatasaray rendono quasi impossibile il trasferimento in Italia durante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Calciomercato Juventus: idea a parametro zero dal Real, l'incontro; Edicola - ?? Leao-Milan, è rottura! Napoli, Sarri-bis se lascia Conte; Un giocatore del Real Madrid si è offerto alla Juve: i nodi da sciogliere; Calciomercato Milan News | Tutto su Atubolu se parte Maignan, Alaba primo nome in difesa. Romano - Blitz dell'agente di Lewandowski a Milano: contatti con Juventus e Milan. E spunta il nome di AlabaIl Barcellona prova a trattenere Lewandowski, blitz dell'agente a Milano per parlare con i club italiani: la situazione. msn.com David #Alaba è stato offerto alla #Juventus come parametro zero da un intermediario. Nicolò Schira - facebook.com facebook David #Alaba è stato offerto alla #Juventus come parametro zero da un intermediario. @NicoSchira x.com