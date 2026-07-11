Sono stati rimossi tutti i ponteggi da Palazzo Farnese, completando i lavori di restauro su tetti e facciate. Tra i dettagli visibili, si notano la testa di leone attribuita a Michelangelo e le palle di cuoio del Cinquecento. Il palazzo, esempio di architettura rinascimentale, ospita l’ambasciata di Francia dal 1874. I lavori di restauro sono stati eseguiti senza modificare le caratteristiche storiche dell’edificio.

Via anche l’ultimo dei ponteggi, e Palazzo Farnese — capolavoro dell’architettura rinascimentale, dal 1874 sede dell’ambasciata di Francia, dal 1875 anche dell’École Française de Rome, di proprietà dello Stato italiano — è tornato a splendere quasi nella sua integrità dopo lavori di restauro (gli ultimi di un programma pluriennale) avviati nel 2021 e portati a compimento con otto milioni e mezzo di euro stanziati da due ministeri francesi: quello dell’Europa e degli Affari Esteri, e il ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca. «Un lavoro straordinario di tante donne e tanti uomini, simbolo dei valori condivisi tra due Paesi», come ha detto ieri Anne-Marie Descôtes, dal febbraio scorso ambasciatrice di Francia in Italia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Palazzo Farnese, terminato il restauro su tetti e facciate: la testa di leone di Michelangelo e palle di cuoio del Cinquecento

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