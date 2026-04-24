Si chiude la rassegna Matinées a Palazzo Farnese | ultimo concerto su Mozart

Si è conclusa domenica 3 maggio alle 10,30 la rassegna Matinées a Palazzo Farnese, dedicata a Mozart. L’ultimo concerto si è tenuto nella Sala della Pinacoteca di Palazzo Farnese, attirando un pubblico cresciuto nel corso degli appuntamenti. La rassegna ha proposto diverse esecuzioni del compositore austriaco, con un’attenzione speciale alla musica mattutina. L’evento si è svolto in un contesto storico e culturale di grande valore.

Si conclude domenica 3 maggio alle ore 10,30 la rassegna Matinées a Palazzo Farnese dedicata a Mozart, ospitata nella prestigiosa Sala della Pinacoteca di Palazzo Farnese, che in questi mesi ha saputo conquistare un pubblico sempre più numeroso e attento.L’ultimo appuntamento sarà dedicato ancora.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Mozart: un racconto musicale", continuano Le Matinées a Palazzo FarneseDopo la pausa pasquale, riprendono gli appuntamenti con le Matinées a Palazzo Farnese, la rassegna musicale che unisce arte e musica nella suggestiva... Fiorella Mannoia in concerto il 12 luglio a Palazzo Farnese“Fiorella canta Fabrizio e Ivano anime salve” è il concerto live della cantante che omaggerà De Andrè e Fossati anche nella nostra città Grande... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La Notte delle Idee: la visione dei giovani a Palazzo Farnese (13 maggio); Attività ludico-didattiche a Palazzo Farnese, una ricca offerta per tutte le età; Contemporary roots, l’artigianato si fa bello a Villa Lante e palazzo Farnese di Caprarola (VIDEO); Contemporary roots, l’artigianato si fa bello a Villa Lante e palazzo Farnese. Rassegna Warning: si chiude con ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità'Pisa, 24 marzo 2026 - L’ultimo incontro della sesta edizione della rassegna Warning, a Palazzo Blu di Pisa, è su ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità’, con ospiti come relatori Simona ... lanazione.it Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Farnese a Caprarola, il museo nazionale etrusco a Viterbo sono solo alcuni dei luoghi che sarà possibile visitare gratuitamente per il 25 aprile, festa nazionale della Liberazione facebook CAFONALINO! CHI C’ERA A PALAZZO FARNESE LA SERATA DI GALA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA... x.com