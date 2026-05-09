Ortona prosegue il restauro di Palazzo Corvo | sarà il nuovo ‘Palazzo del Vino’

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ortona, il restauro di Palazzo Corvo continua con una nuova fase. La giunta comunale ha approvato le modifiche tecniche per l’installazione di un ascensore interno, un intervento che permette di portare avanti il progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio. Il palazzo, che diventerà il nuovo ‘Palazzo del Vino’, sta ricevendo le ultime lavorazioni per completare i lavori di ristrutturazione.

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Il recupero di Palazzo Corvo, a Ortona, entra in una nuova fase. La giunta comunale ha approvato la delibera relativa alle modifiche tecniche necessarie per la realizzazione dell’ascensore interno, un intervento che consentirà di completare il progetto di restauro, valorizzazione e riuso.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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