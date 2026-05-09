Ortona prosegue il restauro di Palazzo Corvo | sarà il nuovo ‘Palazzo del Vino’

A Ortona, il restauro di Palazzo Corvo continua con una nuova fase. La giunta comunale ha approvato le modifiche tecniche per l’installazione di un ascensore interno, un intervento che permette di portare avanti il progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio. Il palazzo, che diventerà il nuovo ‘Palazzo del Vino’, sta ricevendo le ultime lavorazioni per completare i lavori di ristrutturazione.

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