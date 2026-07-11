Stamattina a Palaia, in provincia di Pisa, un'auto è uscita di strada e si è fermata in un fossato lungo via Nuova. L’incidente si è verificato poco prima delle 7:30. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere il conducente, rimasto all’interno del veicolo. Le cause dello sbandamento sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sullo stato di salute del conducente.

PALAIA (PISA) – Incidente stradale stamattina, 11 luglio 2026, in provincia di Pisa. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta a Palaia poco dopo le 07:30 in via Nuova dove, per cause in corso di accertamento, il conducente di una auto ha perso il controllo della vettura finendo nel fossato al margine della corsia. I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo affidandolo al personale sanitario. Sul posto 118 e la Polizia Municipale per i rilievi di loro competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Palaia: sbanda e finisce con l’auto in un fosso, conducente soccorso dai vigili del fuoco

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