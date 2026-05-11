Arezzo | auto finisce in una scarpata conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco

Oggi alle 12:45, in località Calbi ad Arezzo, un'auto è finita in una scarpata e il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diverse squadre e l’elicottero Drago, per estrarre la persona e gestire la situazione. L’incidente è avvenuto nel centro urbano, coinvolgendo un solo veicolo coinvolto nel sinistro.

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AREZZO – I vigili del fuoco e l’elicottero Drago sono intervenuti alle ore 12:45 di oggi, 11 maghio 2026, per un incidente stradale in localita’ Calbi ad Arezzo. Un auto è uscita di strada ed è andata a finire in una scarpata alta circa 2 metri. I vigili del fuoco intervenuti hanno liberato il conducente dell’auto, unica persona coinvolta nell’incidente, affidandola poi alla cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: auto finisce in una scarpata, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Siena: auto si ribalta sulla Cassia, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco Finisce con l'auto in una scarpata. Liberato dai vigili del fuocoI vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire, con l'ausilio dell'elicottero Drago, per un incidente stradale che si è verificato in località... Argomenti più discussi: Scontro tra due auto all’Indicatore: tre persone finiscono in ospedale; Castel Focognano, arrestate tre persone per furto su auto; Auto di lusso rubata intercettata in A1, targhe e carta di circolazione contraffatte: fermato; Arezzo: tentarono di rapinare coetanei con coltello fuori da una discoteca. Denunciati tre minorenni. Uno finisce in comunità. Arezzo, weekend lungo: Oh, ma ‘ndo vai? — non si ferma all’alt e finisce male x.com 'Incidente in autostrada: si urtano due auto con otto persone a bordo', nessuno guidava [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit Arezzo: auto finisce in una scarpata, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuocoI vigili del fuoco e l'elicottero Drago sono intervenuti alle ore 12:45 di oggi, 11 maghio 2026, per un incidente stradale in localita' Calbi ad Arezzo ... firenzepost.it