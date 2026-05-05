I ladri fanno razzie Bar e negozio di scarpe nel mirino dei banditi | via soldi e slot machine

Nella serata di domenica e nelle prime ore di ieri, tre furti sono stati denunciati nel territorio tra Voghera e Vigevano. I malviventi hanno preso di mira un bar e un negozio di scarpe, portando via denaro contante, due slot machine e biglietti gratta e vinci. Le rapine si sono svolte in rapida successione e hanno coinvolto due locali nella zona di Voghera e uno a Vigevano.

Due slot, soldi in contanti e tagliandi gratta&vinci. Sono i diversi bottini di tre furti, in due bar e in un negozio di scarpe, due nella zona di Voghera e uno a Vigevano, messi a segno in poche ore tra la serata di domenica e le 2 della notte di ieri. La refurtiva più sostanziosa, anche da un punto di vista dell’ingombro, è stata portata via dal “Bar della Piazza” a Cornale, in piazza 5 Martiri: dopo aver forzato la porta d’ingresso, verso mezzanotte, gli ignoti ladri hanno infatti rubato due slot, caricate su un furgone o un suv abbastanza capiente da poterle trasportare. Anziché perdere tempo a cercare di scassinarle o aprirle sul posto,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I ladri fanno razzie. Bar e negozio di scarpe nel mirino dei banditi: via soldi e slot machine Notizie correlate Bar finisce nel mirino dei ladri: "Tre spaccate in soli cinque giorni. Vetri infranti e tanti soldi spariti"Tre spaccate in soli cinque giorni, vetri infranti e circa 900 euro spariti dalla cassa. Leggi anche: Ancora razzie dei ladri. Via oro, soldi e cibo Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ladro sparito da giorni nonostante l'obbligo di dimora, trovato dai carabinieri e arrestato. Gabicce, anche i ladri fanno sport. Raid in palestra e nel bar dei campiLadri in azione nel fine settimana a Gabicce Mare. Nella notte tra sabato e domenica una scorribanda ha preso di mira il centro sportivo in via Aldo Moro, facendo tappa in tutti gli spazi al coperto ... ilrestodelcarlino.it Tutti al veglione, i ladri fanno razzia in tre appartamenti ad AnconaANCONA - Mentre in centro migliaia di persone salutavano il nuovo anno sotto il palco del concertone di Francesca Michielin in piazza Cavour e i ristoranti registravano il tutto esaurito per i cenoni ... corriereadriatico.it