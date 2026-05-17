Cade in bici e sbatte la testa bambina trasportata in ospedale
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Carmiano di Vigolzone, una bambina di 10 anni è rimasta coinvolta in un incidente mentre pedalava in bicicletta. Durante la caduta, ha sbattuto la testa e ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La bambina è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e valutare le condizioni della giovane.
Una bambina è finita in ospedale dopo una caduta in bicicletta. Sono scattati i soccorsi nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Carmiano di Vigolzone per una bambina di 10 anni che, mentre era in sella, è accidentalmente caduta sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Sentiero scivoloso, ciclista cade dalla bici e sbatte la testaÈ scivolato dalla bicicletta, probabilmente a causa dell’ingente quantità di fogliame presente sul terreno, e ha sbattuto la testa.
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Ma perché Valeria è CONTROMANO in un corridoio lungo e stretto un metro e mezzo con una bici in mano e con uno zaino aperto sulle spalle con il cibo e una busta che le cade tuttoooo #gfvip x.com
Si chiamava Roberto Crosta il 71enne di #Magnago vittima del tragico incidente in bici avvenuto sabato mattina a #MaccagnoconPinoeVeddasca. Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/cade-in-bici-e-muore-la-vittima-e-roberto-crosta-412910.html - Facebook facebook
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