Cade in bici e sbatte la testa bambina trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Carmiano di Vigolzone, una bambina di 10 anni è rimasta coinvolta in un incidente mentre pedalava in bicicletta. Durante la caduta, ha sbattuto la testa e ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La bambina è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e valutare le condizioni della giovane.

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