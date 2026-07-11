La procura di Padova ha confermato l’inchiesta sul centro trapianti Gallucci, senza riscontrare reati. Restano comunque problemi di veleni, vendette e accuse all’interno del reparto. L’azienda sanitaria ha precisato che l’attività del centro continua regolarmente, mantenendo il suo ruolo di eccellenza. Nessuna indagine penale ha portato a ipotesi di illeciti, ma le tensioni interne sono ancora presenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi giudiziari al momento.

Il centro trapianti Gallucci di Padova è in una delle fasi più difficili della sua luminosa storia: al suo interno scorrono veleni, vendette e accuse. Ma su una cosa, forse la più importante, si può far conto: è ancora un centro di eccellenza. La procura di Padova aveva dato seguito nei mesi scorsi alla segnalazione che era giunta dall’azienda ospedaliera di Padova e indirizzata anche all’assessore Gino Gerosa, in cui si segnalava la carenza di capacità organizzative ed esperienza tali da pregiudicare la salute dei pazienti. Secondo l’esposto presentato alla Regione dal cardiochirurgo Vincenzo Tarzia, ex vice di Gerosa, nel mese di marzo almeno 4 pazienti sarebbero deceduti per interventi condotti nel modo sbagliato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Padova, la procura conferma l’inchiesta sul centro trapianti Gallucci ma non riscontra reati: in reparto restano i veleni

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