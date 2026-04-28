Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino celebra 1.300 trapianti di cuore e polmone | Testimonia 30 anni di impegno

Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino ha raggiunto il traguardo di 1.300 interventi di trapianto di cuore e polmone, dopo più di 30 anni di attività iniziata negli anni Novanta. Questa cifra rappresenta un importante risultato per la struttura, che si occupa di trapianti e cura di pazienti con gravi problemi cardiaci e polmonari. L’istituto ha continuato a operare nel corso di tre decenni, concentrandosi sulla gestione e il trattamento di casi complessi.

Dagli anni Novanta a oggi, oltre 30 anni di operatività e ora un importante traguardo raggiunto: 1.300 trapianti di cuore e polmone avvenuti presso il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il brillante risultato raggiunto dal Centro Trapianti della Città della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il cuore della medicina: il fumetto celebra 40 anni di trapiantiTra l’11 aprile e il 3 maggio 2026, Palazzo Santo Stefano a Padova ospiterà la mostra A cuore aperto, un percorso espositivo che utilizza le tavole... A Monza il sogno senza frontiere. Un centro trapianti di staminali nel cuore della Palestina feritaC’è un viaggio che non si misura in chilometri, ma in coraggio, studio e determinazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti; Primo prelievo multiorgano in Poliambulanza: a Brescia nuova frontiera per i trapianti; Donazione organi, 2025 record: al Civile eseguiti 49 trapianti di rene; Trapianti, intervento storico all’ospedale Infermi: primo prelievo di cuore da donatore dopo arresto cardiaco. A Torino Città della Salute taglia il traguardo dei 1300 trapianti di cuore e polmoneIl Centro Trapianti di Cuore e di Polmone della Città della Salute e della Scienza di Torino ha raggiunto il traguardo dei 1300 trapianti, confermandosi uno dei poli di riferimento nazionali nel campo ... ansa.it Torino, 1300 trapianti di cuore e polmone: è recordIl Centro Trapianti di Cuore e di Polmone della Città della Salute e della Scienza di Torino ha raggiunto il traguardo dei 1300 trapianti. zipnews.it Oggi, domenica 19 aprile, ci uniamo al Ministero della Salute e al Centro Nazionale Trapianti per celebrare l'importanza della donazione di organi e tessuti. Al centro della campagna c'è un emozionante spot radio-televisivo con Luca Ward, che ci ricorda quan - facebook.com facebook