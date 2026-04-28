Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino celebra 1.300 trapianti di cuore e polmone | Testimonia 30 anni di impegno

Da torinotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino ha raggiunto il traguardo di 1.300 interventi di trapianto di cuore e polmone, dopo più di 30 anni di attività iniziata negli anni Novanta. Questa cifra rappresenta un importante risultato per la struttura, che si occupa di trapianti e cura di pazienti con gravi problemi cardiaci e polmonari. L’istituto ha continuato a operare nel corso di tre decenni, concentrandosi sulla gestione e il trattamento di casi complessi.

Dagli anni Novanta a oggi, oltre 30 anni di operatività e ora un importante traguardo raggiunto: 1.300 trapianti di cuore e polmone avvenuti presso il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il brillante risultato raggiunto dal Centro Trapianti della Città della.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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