Una giovane donna di 25 anni è deceduta all’ospedale di Torregalli pochi minuti dopo aver dato alla luce la sua bambina. Le complicazioni occorse nel reparto di maternità sono al centro di un’indagine aperta dalla procura. La famiglia si è rivolta alle autorità per chiarimenti e si attendono aggiornamenti sulle cause della morte. La direzione dell’ospedale ha avviato verifiche interne per fare luce sugli eventi.

FIRENZE Tragedia a Torregalli: muore a 25 anni per le complicazioni insorte subito dopo il parto. La procura ha aperto un’inchiesta per stabilire se ci sono responsabilità sanitarie: è stata sequestrata la documentazione sanitaria e già oggi, il pubblico ministero Christine Von Borries, affiderà l’incarico per l’autopsia, che si effettuerà alla medicina legale di Careggi. E’ successo tra il 30 aprile e il 1° maggio. Il fascicolo è aperto per omicidio colposo. A innescare gli accertamenti è stata le denuncia presentata ai carabinieri di Legnaia dal compagno della vittima, fiorentino di 31 anni. La donna, Marcia Rabinarison, 25 anni, originaria del Madagascar, ha dato alla luce una bimba, che sta bene.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia all’ospedale di Torregalli. Muore dopo la nascita della figlia. Aperta un’inchiesta sul reparto

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Panoramica sull’argomento

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