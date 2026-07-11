Pace fatta con gli italoamericani il sindaco di New York | Little Italy tornerà sulla mappa delle enclavi etniche

Il sindaco di New York ha annunciato che Little Italy tornerà sulla mappa ufficiale delle enclave etniche della città. La decisione arriva dopo le proteste della comunità italoamericana, che avevano contestato la precedente versione della mappa. In seguito alle richieste, il sindaco ha deciso di apportare le correzioni necessarie per includere nuovamente il quartiere storico dedicato agli immigrati italiani. La modifica sarà ufficializzata a breve.

Dopo le proteste della comunità italoamericana, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di correggere la mappa presentata nei giorni scorsi con gli storici quartieri di immigrati della città. Il primo cittadino della Grande Mela era finito al centro delle polemiche dopo la pubblicazione della Immigrant Enclave Illustration, un’iniziativa promossa dall’ufficio comunale che si occupa delle comunità straniere. La mappa delle “enclavi etniche” e la protesta degli italoamericani. La mappa è stata pensata per i turisti che in questi giorni si trovano a New York in occasione dei Mondiali di calcio, e comprende, tra gli altri, le Chinatown di Manhattan e Flushing, Little Manila, Little Haiti, Little Colombia, Little Palestine, Little Mexico, Little Africa e Little Dominican Republic. 🔗 Leggi su Open.online

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