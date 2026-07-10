Mamdani elimina Little Italy dalla mappa di New York esplode la polemica FdI | È cancellazione culturale

Notizia in breve

Il sindaco di New York ha rimosso la zona di Little Italy dalla mappa ufficiale dell’immigrazione della città. Questa decisione ha suscitato una reazione critica da parte di un partito politico, che ha definito l’azione come una forma di cancellazione culturale. La mappa, che rappresenta i quartieri di immigrazione, ora esclude questa storica area, creando divisioni tra le diverse parti politiche e comunitarie. La modifica è stata annunciata ufficialmente dal Comune, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.