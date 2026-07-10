Mamdani elimina Little Italy dalla mappa di New York esplode la polemica FdI | È cancellazione culturale
Il sindaco di New York ha rimosso la zona di Little Italy dalla mappa ufficiale dell’immigrazione della città. Questa decisione ha suscitato una reazione critica da parte di un partito politico, che ha definito l’azione come una forma di cancellazione culturale. La mappa, che rappresenta i quartieri di immigrazione, ora esclude questa storica area, creando divisioni tra le diverse parti politiche e comunitarie. La modifica è stata annunciata ufficialmente dal Comune, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.
Il sindaco di New York Mamdani cancella la storica Little Italy dalla nuova mappa ufficiale dell’immigrazione della città e scoppia la polemica. Il progetto promosso dall’amministrazione della Grande Mela, pensato per valorizzare i quartieri che oggi ospitano le principali comunità di immigrati, ha escluso clamorosamente lo storico quartiere di Manhattan simbolo dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti. Una scelta che ha provocato la protesta della comunità italoamericana e l’intervento della politica italiana. Tra le reazioni più dure c’è quella di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera e membro della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Italia-Usa, che parla apertamente di «cancellazione culturale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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