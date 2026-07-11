In molte città, le persone si fermano a guardare le partite, attirate dal nome di Haaland. Qualcuno afferma di non seguire il calcio, ma di conoscere e apprezzare il giocatore. La sua capigliatura bionda, la dieta seguita e l’aspetto che ricorda un antico guerriero vichingo attirano l’attenzione. La sua presenza in campo ha generato una vera e propria febbre tra i tifosi, che si ritrovano a parlare di lui ovunque.

Forse sarà la zazzera bionda, la dieta particolare, o il suo aspetto così rassomigliante all’idea di un antico vichingo, una sorta di Ragnar Lothbrok in salsa calcistica. La Viking Row e il suo travestirsi da antico guerriero nordico hanno esacerbato questa visione. Poi metteteci che, tolti i movimenti calcistici e il conto in banca, ha la stessa voglia di scherzare di un ventenne qualsiasi. E i suoi post sui social lo dimostrano. Le Parisien, dal canto suo, fa una bella analisi sulla Haaland mania. È Haaland-mania. “Ogni dichiarazione, ogni esultanza, ogni uscita pubblica, ogni contenuto condiviso sui social network e persino ogni semplice camminata verso gli spogliatoi degli stadi del Mondiale del “cyborg” vengono attesi, poi ripresi e spesso trasformati o reinterpretati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ovunque è Haaland-mania: “Non seguo il calcio, ma lo conosco e mi piace”

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9 FATTI STRANI su HAALAND che NON CONOSCEVI!

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