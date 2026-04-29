Durante la puntata di oggi di Tennismania, è avvenuto un imprevisto che ha coinvolto Stefano Cobolli, il quale si è presentato inaspettatamente in studio. L’atleta ha affermato di aver seguito la trasmissione per tutta la mattina. La presenza di Cobolli ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di sorpresa durante la trasmissione. Nessun altro dettaglio sui motivi della visita è stato fornito.

Stefano Cobolli è stato autore di una vera e propria carrambata nella puntata odierna di Tennismania. Nel finale di puntata il papà e allenatore di Flavio si è collegato con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi offrendo diversi spunti interessanti di riflessione. Divertente l’esordio con la battuta: “È tutta la mattinata che vi seguo”. Su Jodar e la necessità di una figura tecnica al suo fianco: “ Io ho visto tutta la partita con Fonseca perché mi interessava molto e ne ho parlato pure con Flavio che diciamo ho notato una cosa molto interessante. Jodar mi ha stupito per il fatto che non prende rischi, cioè è vero che sta dentro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carrambata a Tennis Mania: compare a sorpresa Stefano Cobolli! “È tutta la mattina che vi seguo”

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