Federico Dimarco, difensore dell’Inter nato nel 1997, è riconosciuto come uno dei terzini più validi del campionato italiano. Di recente, ha stabilito un nuovo record diventando il giocatore con il maggior numero di assist in una singola stagione di Serie A. Jordi Alba, ex calciatore del Barcellona, ha espresso apprezzamenti per il suo stile di gioco, dichiarando di seguirlo già dai tempi in cui indossava la maglia blaugrana.

Uno degli uomini simbolo dell’Inter da ormai diversi anni è Federico Dimarco. Il classe ’97 è uno dei terzini più forti del campionato italiano, come conferma il nuovo record conquistato qualche mese fa dove è diventato il giocatore con più assist in una singola stagione di Serie A. La sua crescita negli ultimi anni è stata esponenziale tanto da guadagnarsi la fiducia di tutti gli allenatori che hanno guidato l’Inter, che l’hanno considerato un calciatore chiave per il loro gioco. L’ex Parma ha guadagnato anche la titolarità della nazionalità italiana garantendo sicurezza e velocità sulla fascia sinistra. A confermare la sua bravura è intervenuto uno dei terzini più forti degli ultimi anni, che ha giocato 11 stagioni con il Barcellona: Jordi Alba.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Jordi Alba elogia Dimarco: “Mi piace molto. Lo seguo già da quando ero al Barcellona”

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