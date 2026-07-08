Al termine del Day 2 del Main Event WSOP, sono rimasti 20 giocatori italiani in gara. Il torneo, il quarto più affollato nella storia delle World Series of Poker, ha registrato un totale di 9.000 iscrizioni. I partecipanti sono stati eliminati durante le prime due giornate di gioco, lasciando ancora in corsa un numero significativo di italiani. La competizione prosegue con i giocatori che cercano di avanzare verso i premi finali.

Il torneo più importante dell'anno è il quarto Main Event più popolato della storia delle World Series of Poker. In totale, gli ingressi sono stati 9.208. Al primo classificato spetterà un assegno da 10 milioni di dollari. Il campione uscente è ancora dentro. Non tantissimi gli italiani che approdano al day 3 Novemiladuecentotto. Questo il numero finale fatto registrare dall'evento principale di queste World Series of Poker 2026. Il secondo giorno di lotta assottiglia la truppa italiana ai tavoli. Il day3 del Main Event WSOP vedrà in gioco 20 nostri connazionali. Guida un italoamericano Con la chiusura della "late registration" numeri e "soldi" sono diventati ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al Main Event WSOP restano "solo" 20 italiani in gioco

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