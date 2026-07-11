Matteo Salvini ha visitato l'ex colonia Vittorio Emanuele III a Ostia. Durante la visita ha affermato che si procederà subito con lo sgombero dell’area, seguito da interventi di messa in sicurezza e recupero. La visita si è svolta nel pomeriggio di venerdì 10 luglio. La vicenda dell’ex colonia è tornata al centro dell’attenzione pubblica e politica con questa visita.

L'arrivo di Matteo Salvini a Ostia, nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, ha riportato sotto i riflettori la vicenda dell'ex colonia Vittorio Emanuele III. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha raggiunto largo delle Sirene per un sopralluogo alla storica struttura, da anni simbolo di degrado, occupazioni abusive e progetti di recupero mai concretizzati.Ad accoglierlo c'erano sostenitori ed esponenti della Lega, tra cui il consigliere del Municipio Roma X Alessandro Aguzzetti e il coordinatore regionale del partito Davide Bordoni. Sul posto è arrivato anche l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Andrea Tobia Zevi, con il quale si è sviluppato un confronto diretto sul futuro del complesso e sulle possibili soluzioni per arrivare a una riqualificazione definitiva. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Ostia, Matteo Salvini in visita all'ex colonia Vittorio Emanuele III: «Subito lo sgombero, poi messa in sicurezza e recupero»

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Matteo Salvini a Ostia per chiedere lo sgombero dell'ex Colonia Vittorio Emanuele. Il vicepremier precisa di essere presente come segretario della Lega. Presente a sorpresa anche l'assessore comunale Tobia Zevi per discutere le soluzioni abitative. Iscriviti a x.com

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