Salvini a Ostia sopralluogo all’ex Colonia Vittorio Emanuele | pressing per lo sgombero

Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo all’ex Colonia Vittorio Emanuele III a Ostia, un complesso comunale situato sul lungomare Paolo Toscanelli. La visita si è concentrata sulla richiesta di sgombero dell’area, al centro di occupazioni abusive e condizioni di degrado da diversi anni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’ispezione. La situazione dell’edificio continua a essere oggetto di discussioni tra le autorità locali e le forze dell’ordine.

Ostia, 10 luglio 2026 – Matteo Salvini a Ostia per accendere i riflettori sull’ ex Colonia Vittorio Emanuele III, lo storico complesso comunale del lungomare Paolo Toscanelli da anni al centro di occupazioni, degrado e polemiche politiche. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha effettuato nel pomeriggio di venerdì 10 luglio un sopralluogo davanti all’immobile, accompagnato dagli esponenti locali della Lega. Al centro della visita la richiesta di procedere con lo sgombero delle aree occupate e di restituire la struttura alla città attraverso un progetto di recupero e riqualificazione. La raccolta di oltre 1.200 firme. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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