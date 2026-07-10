Il ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio si è recato a Ostia per sostenere una raccolta firme promossa dalla Lega, rivolta allo sgombero dell'ex Colonia Vittorio Emanuele. L’edificio, oggi occupato da circa 17 famiglie censite, è oggetto di questa iniziativa. Salvini ha dichiarato di essere presente come leader della Lega e non come ministro dell’Interno.

Il ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini si è recato questo pomeriggio a Ostia a sostegno di una raccolta firme promossa dalla Lega per lo sgombero della ex Colonia Vittorio Emanuele, oggi occupata da persone in difficoltà, di cui 17 famiglie già censite. Un intervento che a molti è sembrato sconfinare dalle competenze del suo ministero per invadere quelle del ministro dell’Interno. “No assolutamente, io sono qui da segretario della Lega – ha specificato – come partito abbiamo raccolto le firme e sono qui per ascoltare quello che dicono i cittadini. Certo poi come provveditorato ai Lavori Pubblici sono pieno di ruspe e non vedo l’ora di azzerare, resettare e restituire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Salvini a Ostia per sgombero ex Colonia Vittorio Emanuele: "Ministro dell'Interno? No sono qui da leader Lega"

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Salvini a Ostia per uno sgombero: «Ministro dell'Interno No, sono qui da leader Lega»

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