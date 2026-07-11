Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | amore ai segni di terra

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 13 e il 19 luglio 2026, i segni più fortunati sono stati Leone, Acquario e Toro, secondo le previsioni. Venere ha reso più pazienti i segni di terra, mentre Marte ha rafforzato il coraggio dei segni d’aria. I segni mobili, come Pesci e Sagittario, si sono posizionati agli ultimi posti della classifica.

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Venere rende pazienti i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e Marte rende coraggiosi i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Nella classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana sul podio ci sono Leone, Acquario e Toro mentre negli ultimi posti i segni mobili: Pesci e Sagittario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026

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