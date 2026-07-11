LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Merlier concede una poderosa doppietta

Notizia in breve

Tim Merlier ha vinto entrambe le frazioni della tappa odierna del Tour de France 2026, con un tempo totale di 3 ore e 52 minuti. La classifica generale vede ancora in testa i corridori con i migliori piazzamenti, ma non sono stati annunciati cambiamenti significativi. La top ten dell’ottava tappa include altri ciclisti tra cui alcuni che si sono distinti per le posizioni di rincalzo. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.