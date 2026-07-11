LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Merlier concede una poderosa doppietta
Tim Merlier ha vinto entrambe le frazioni della tappa odierna del Tour de France 2026, con un tempo totale di 3 ore e 52 minuti. La classifica generale vede ancora in testa i corridori con i migliori piazzamenti, ma non sono stati annunciati cambiamenti significativi. La top ten dell’ottava tappa include altri ciclisti tra cui alcuni che si sono distinti per le posizioni di rincalzo. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17:26 LA TOP TEN DELL’OTTAVA TAPPA 1-Tim Merlier (BEL, Soudal Quick-Step) 3:52.50 2-Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) s.t. 3-Olav Kooij (NED, Decathlon CMA CGM Team) s.t. 4-Jasper Philipsen (BEL, Alpecin – Premier Tech) s.t. 5-Pavel Bittner (CZE, Team Picnic PostNL) s.t. 6-Rick Pluimers (NED, Tudor Pro Cycling Team) s.t. 7-Pascal Ackermann (GER, Team Jayco AlUla) s.t. 8-Clement Russo (FRA, Groupama – FDJ United) s.t. 9-Max Kanter (GER, XDS Astana Team) s.t. 10-Milan Fretin (BEL, Cofidis) s.t. 17:22 E’ sbucato dal nulla a doppia velocità Tim Merlier. E’ lui lo sprinter più forte del Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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