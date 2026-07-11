Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Germania 2026

La Sprint Race del GP di Germania 2026 si è svolta oggi sul circuito del Sachsenring. I piloti di MotoGP si sono sfidati in una corsa breve e veloce, con molte emozioni lungo il tracciato. La classifica finale ha visto i primi classificati arrivare a pochi decimi di distanza, senza che si registrassero incidenti o problemi tecnici significativi. La gara ha avuto un andamento serrato, con vari sorpassi e cambi di posizione.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Germania 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra tedesca e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Germania 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP GERMANIA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP GRMANIA MOTOGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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