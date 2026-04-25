Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026, terza tappa del Campionato del Mondo MotoGP. La gara si è disputata sul circuito di Jerez de la Frontera, con i piloti che si sono sfidati in un breve ma intenso sprint prima della gara principale. L’ordine di arrivo ha visto alcuni cambiamenti rispetto alle qualifiche, con diversi piloti che hanno guadagnato o perso posizioni nel corso della corsa.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP SPAGNA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP SPAGNA MOTOGP 2025.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026:

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