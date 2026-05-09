Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Francia 2026

Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2026 sul circuito di Le Mans, tappa del Campionato del Mondo MotoGP. La gara ha visto i piloti affrontare un tratto breve rispetto alla prova classica, con un ordine di arrivo che riflette le posizioni finali dopo i giri di corsa. La competizione ha coinvolto i principali protagonisti della stagione, con alcuni cambiamenti nelle posizioni rispetto alle qualifiche.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra transalpina e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP FRANCIA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP FRANCIA MOTOGP 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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