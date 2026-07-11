Ora è tutta la Russia ad avere un problema con il carburante

Da ilpost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, la Russia ha affrontato una carenza di carburante a causa di attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. Questa situazione ha portato il governo a bloccare le esportazioni di benzina e gasolio, puntando a garantire i rifornimenti sul mercato interno. La decisione è stata adottata per fronteggiare la domanda di carburante nel paese, che si è intensificata a seguito delle distruzioni e dei danni alle strutture di produzione e distribuzione.

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Nelle ultime settimane gli attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe sono diventati un grosso problema per il regime di Vladimir Putin, perché hanno generato una carenza di carburante che ha costretto la Russia a vietare la vendita all’estero di benzina e gasolio, per cercare di soddisfare la domanda interna. Gli sforzi però non stanno dando i risultati sperati e il carburante che prima mancava solo in Crimea ora manca in quasi tutto il paese. La formazione di lunghe file alle pompe di benzina in diverse città russe sta diventando sempre più diffusa. Nelle ultime settimane sui social sono circolati vari video di gente che litiga dal benzinaio e ci sono stati vari casi di persone arrestate perché vendevano carburante sul mercato nero a prezzi gonfiati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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