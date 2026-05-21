Coltelli e pistole a scuola i metal detector non affrontano la questione vera Crepet | È il tentativo di risolvere il problema qui e ora per avere consenso

Recentemente, sono stati annunciati l’introduzione di metal detector nelle scuole italiane a seguito di episodi di violenza, tra cui un episodio in cui uno studente ha ferito una docente con un coltello. Tuttavia, alcuni esperti affermano che questa misura non affronta le cause profonde del problema legato alla sicurezza e alla salute mentale tra gli studenti. La decisione è stata presa anche per rispondere alle richieste di sicurezza, ma non mira a risolvere le questioni di fondo.

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