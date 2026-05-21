Coltelli e pistole a scuola i metal detector non affrontano la questione vera Crepet | È il tentativo di risolvere il problema qui e ora per avere consenso
Recentemente, sono stati annunciati l’introduzione di metal detector nelle scuole italiane a seguito di episodi di violenza, tra cui un episodio in cui uno studente ha ferito una docente con un coltello. Tuttavia, alcuni esperti affermano che questa misura non affronta le cause profonde del problema legato alla sicurezza e alla salute mentale tra gli studenti. La decisione è stata presa anche per rispondere alle richieste di sicurezza, ma non mira a risolvere le questioni di fondo.
L’introduzione dei metal detector negli istituti scolastici, annunciata dopo alcuni episodi di violenza tra cui l’accoltellamento di una docente da parte di uno studente, non rappresenta una soluzione strutturale al problema della sicurezza e della salute mentale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Controlli con metal detector nelle scuole di Pavia
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