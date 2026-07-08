Durante un evento a Ankara, Donald Trump ha criticato duramente alcuni paesi europei, definendo l’Italia “pessima”, la Spagna “senza speranza” e la Groenlandia “problema”. Poco dopo, ha affermato di aver ricevuto “tanto amore”. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione, mentre il suo intervento si è trasformato in un momento di spettacolo personale, con toni duri rivolti agli alleati.

È un Donald Trump contro tutti, in particolare proprio contro gli stessi alleati. Anche questa volta ad Ankara il presidente Usa è riuscito a trasformare un summit in uno show personale. Prima dell’inizio del vertice Nato lancia le sue frecciate contro l’ Italia (“ pessima ” nella gestione basi statunitensi per la guerra in Iran), contro la Danimarca che non intende cedergli la Groenlandia e contro la Spagna (“un caso senza speranza “) che si ostina a non voler spendere per la difesa quanto lui vorrebbe, minacciando l’interruzione dei rapporti commerciali. Da un lato le critiche degli alleati, dall’altro le lodi alla Cina e al presidente Xi Jinping del quale Trump non nascondere di essere “un grande fan “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump torna ad attaccare gli alleati: “Italia pessima. Spagna senza speranza e Groenlandia problema”. Ma poi dice di avere “ricevuto tanto amore”

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Trump attacca ancora lItalia: È stata pessima

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